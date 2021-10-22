В ЕП заявили о «вмешательстве» России и КНР в дела других стран

В Европарламенте заявили, что Россия и Китай якобы «вмешиваются» во внутренние дела других стран. Об этом говорится в проекте резолюции, который представлен в предварительном отчёте Специального комитета ЕП по иностранному вмешательству во все демократические процессы в Европейском союзе, включая дезинформацию. RT ознакомился с документом.

В частности, в опубликованном тексте упоминается о «вмешательстве» Москвы и Пекина в «демократические процессы» в иностранных государствах.



В Европарламенте сослались на данные, согласно которым, за последнее десятилетие на соответствующие цели российская и китайская стороны, как и «другие авторитарные режимы», якобы направили более $300 млн.

Кроме того, в проекте резолюции отмечается, что Россия и КНР предпринимают попытки расширить сферы своего влияния за рубежом. Подобная деятельность может осуществляться через культурные, образовательные центры и религиозные учреждения, считают в ЕП.

Речь идёт о «российском влиянии» на православные церкви в Европе (в частности, в Сербии и Черногории), об усилиях Кремля по проведению политики в отношении соотечественников в странах Балтии, а также о концепции русского мира, якобы нацеленной на «оправдание экспансионистских действий режима».

В тексте помимо прочего говорится о том, что Москва и Пекин распространяют «пропаганду» за рубежом.

«Европейский парламент обеспокоен распространением иностранной государственной пропаганды... такой как контент RT, Sputnik или СМИ, спонсируемых Китайской коммунистической партией», — уточняется в проекте резолюции.

Принимая во внимание приведённые в документе примеры, в ЕП предлагают различными способами противодействовать существующим, по мнению авторов отчёта, вызовам.

Российские власти на протяжении многих лет последовательно подчёркивают, что Москва не вмешивается в дела других стран. В частности, с таким заявлением ранее выступил российский лидер Владимир Путин.

«Мы, в отличие от многих наших партнёров, никогда не вмешиваемся во внутриполитические процессы других стран. Это один из принципов нашей работы», — сказал президент.

Аналогичные заявления неоднократно делали и китайские власти. Так, по словам главы МИД КНР Ван И, Пекин проявляет абсолютное уважение к выбору, который делают другие страны.

«Мы никогда не вмешивались ни в чьи внутриполитические дела — в этом плане наши действия чётки и прозрачны, нам не в чем себя упрекнуть», — отметил он.