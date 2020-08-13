США объявили китайский Институт Конфуция иностранной миссией

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США объявили культурно-образовательные центры Китая «Институт Конфуция» иностранной миссией. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
США объявили китайский Институт Конфуция иностранной миссией
  • Reuters

«Сегодня Государственный департамент назначил центр Института Конфуция в США иностранным представительством КНР, признав его тем, чем он является: организацией, продвигающей глобальную пропагандистскую кампанию Пекина и кампанию злонамеренного влияния в кампусах США и школьных классах», — говорится в заявлении Помпео.

Как заявил госсекретарь, США хотят, чтобы студенты имели доступ к китайскому языку и культуре, «свободным от манипуляций со стороны Коммунистической партии Китая и её доверенных лиц».

В июне Соединённые Штаты объявили четыре китайских СМИ «иностранными представительствами» — такое указание дал Майк Помпео.

Как уточнили в Госдепе, речь идёт о таких изданиях, как China Central Television, China News Service, The People’s Daily и Global Times.

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