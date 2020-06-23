США признали четыре китайских СМИ «иностранными представительствами»

Короткая ссылка
Соединённые Штаты объявили четыре китайских СМИ «иностранными представительствами», такое указание дал госсекретарь Майк Помпео.
США признали четыре китайских СМИ «иностранными представительствами»
  • Reuters

«Чтобы обеспечить большую прозрачность операций Коммунистической партии Китая в Соединённых Штатах, я дал указание объявить четыре пропагандистских СМИ КНР иностранными представительствами», — говорится в его сообщении.

Как уточнили в Госдепе, речь идёт о таких изданиях как China Central Television, China News Service, The People’s Daily и Global Times.

В начале марта Соединённые Штаты приняли решение ввести лимит на число китайских граждан в американских представительствах пяти государственных СМИ Китая.

Это произошло после того, как китайские власти отозвали аккредитацию у трёх журналистов The Wall Street Journal. Причиной, по данным газеты, стала публикация статьи «Китай — настоящий больной Азии».

Помпео, комментируя эту ситуацию, заявил, что Вашингтон рассматривает «широкий набор действий», которые могут быть предприняты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить