США признали четыре китайских СМИ «иностранными представительствами»

Соединённые Штаты объявили четыре китайских СМИ «иностранными представительствами», такое указание дал госсекретарь Майк Помпео.

«Чтобы обеспечить большую прозрачность операций Коммунистической партии Китая в Соединённых Штатах, я дал указание объявить четыре пропагандистских СМИ КНР иностранными представительствами», — говорится в его сообщении.

Как уточнили в Госдепе, речь идёт о таких изданиях как China Central Television, China News Service, The People’s Daily и Global Times.

В начале марта Соединённые Штаты приняли решение ввести лимит на число китайских граждан в американских представительствах пяти государственных СМИ Китая.

Это произошло после того, как китайские власти отозвали аккредитацию у трёх журналистов The Wall Street Journal. Причиной, по данным газеты, стала публикация статьи «Китай — настоящий больной Азии».

Помпео, комментируя эту ситуацию, заявил, что Вашингтон рассматривает «широкий набор действий», которые могут быть предприняты.