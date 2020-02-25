Помпео прокомментировал ситуацию с журналистами WSJ в Китае

Короткая ссылка
Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал возможные ответные меры после того, как Китай отозвал аккредитации трёх журналистов The Wall Street Journal.
Помпео прокомментировал ситуацию с журналистами WSJ в Китае
  • globallookpress.com

«Мы уже делали заявление, мы осудили это решение, потому что это неправильно с точки зрения свободы», — сказал он во время брифинга.

Как считает Помпео, очень важно «получать точную информацию о том, что происходит там», в Китае.

«С уважением ко всей ситуации вокруг коронавируса, эти данные имеют значение», — подчеркнул он.

В настоящее время Вашингтон рассматривает «широкий набор действий», которые могут быть предприняты, добавил глава Госдепа.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом изучит ситуацию с аннулированием в Китае аккредитаций трёх журналистов.

Согласно данным WSJ, китайские власти отозвали аккредитации у трёх журналистов газеты после того, как издание опубликовало статью «Китай — настоящий больной Азии».

В китайском МИД отметили, что китайцы «не приветствуют средства массовой информации, которые говорят на расово-дискриминационном языке и злонамеренно клевещут и нападают на Китай».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить