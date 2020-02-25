Помпео прокомментировал ситуацию с журналистами WSJ в Китае
- globallookpress.com
«Мы уже делали заявление, мы осудили это решение, потому что это неправильно с точки зрения свободы», — сказал он во время брифинга.
Как считает Помпео, очень важно «получать точную информацию о том, что происходит там», в Китае.
«С уважением ко всей ситуации вокруг коронавируса, эти данные имеют значение», — подчеркнул он.
В настоящее время Вашингтон рассматривает «широкий набор действий», которые могут быть предприняты, добавил глава Госдепа.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом изучит ситуацию с аннулированием в Китае аккредитаций трёх журналистов.
Согласно данным WSJ, китайские власти отозвали аккредитации у трёх журналистов газеты после того, как издание опубликовало статью «Китай — настоящий больной Азии».
В китайском МИД отметили, что китайцы «не приветствуют средства массовой информации, которые говорят на расово-дискриминационном языке и злонамеренно клевещут и нападают на Китай».