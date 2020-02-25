Помпео прокомментировал ситуацию с журналистами WSJ в Китае

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал возможные ответные меры после того, как Китай отозвал аккредитации трёх журналистов The Wall Street Journal.

«Мы уже делали заявление, мы осудили это решение, потому что это неправильно с точки зрения свободы», — сказал он во время брифинга.

Как считает Помпео, очень важно «получать точную информацию о том, что происходит там», в Китае.

«С уважением ко всей ситуации вокруг коронавируса, эти данные имеют значение», — подчеркнул он.

В настоящее время Вашингтон рассматривает «широкий набор действий», которые могут быть предприняты, добавил глава Госдепа.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом изучит ситуацию с аннулированием в Китае аккредитаций трёх журналистов.

Согласно данным WSJ, китайские власти отозвали аккредитации у трёх журналистов газеты после того, как издание опубликовало статью «Китай — настоящий больной Азии».

В китайском МИД отметили, что китайцы «не приветствуют средства массовой информации, которые говорят на расово-дискриминационном языке и злонамеренно клевещут и нападают на Китай».