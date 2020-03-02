Госдеп вводит лимит на число сотрудников в китайских СМИ в США

Соединённые Штаты приняли решение ввести лимит на число китайских граждан в американских представительствах пяти государственных СМИ Китая.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, опубликованном на странице официального представителя Госдепа Морган Ортагус в Twitter.

«Правительство США сегодня устанавливает кадровый лимит для определённых, контролируемых КНР государственных средств массовой информации в Соединённых Штатах, а именно в отношении пяти организаций, которые были указаны государственным департаментом США 18 февраля 2020 года в качестве иностранных представительств Китайской Народной Республики», — заявил Помпео.

Он пояснил, что соответствующие меры ограничивают количество граждан Китая, которым разрешено работать в этих СМИ в США.

Помпео отметил, что это решение «не основано на каком-либо контенте, созданном этими организациями, и не накладывает никаких ограничений на то, что указанные организации могут публиковать в США».

«Наша цель — обоюдность. Как и в других сферах отношений между США и Китаем, мы стремимся создать давно назревшие равные условия. Мы надеемся, что эти действия подтолкнут Пекин к более справедливому и взаимному подходу к американской и другой зарубежной прессе в Китае», — добавил госсекретарь.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что китайские власти отозвали аккредитацию у трёх журналистов газеты после того, как издание опубликовало статью «Китай — настоящий больной Азии».

Помпео, комментируя эту ситуацию, заявил, что Вашингтон рассматривает «широкий набор действий», которые могут быть предприняты.

Позднее представителя американского посольства в Пекине вызвали в МИД Китая в связи с заявлением госсекретаря США.