Дипломата США вызвали в МИД Китая из-за ситуации с WSJ

Представителя американского посольства в Пекине вызвали в МИД Китая в связи с заявлением госсекретарь США Майк Помпео по ситуации вокруг лишения аккредитации трёх журналистов газеты Wall Street Journal.

Об этом сообщается на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что Помпео «и другие лица под предлогом так называемой свободы слова открыто поддерживают грубую ошибку Wall Street Journal, допускают безответственные высказывания и не делают никаких различий между правдой и неправдой в отношении борьбы Китая с эпидемией нового коронавируса».

Чуньин отметила, что американская сторона «без всякого повода оскорбила и спровоцировала Китай, а КНР защищала себя».

По её словам, Вашингтон в последние годы вводил «различные ограничительные меры в отношении китайских СМИ, работающих на территории США, при этом китайские журналисты в своей работе придерживаются профессиональной этики и объективно освещают происходящее в стране».

Она добавила, что в случае если США введут дальнейшие ограничительные меры в отношении СМИ Китая, то «со стороны Пекина последует необходимый ответ».

Согласно данным WSJ, китайские власти отозвали аккредитации у трёх журналистов газеты после того, как издание опубликовало статью «Китай — настоящий больной Азии».

Помпео, комментируя эту ситуацию заявил, что Вашингтон рассматривает «широкий набор действий», которые могут быть предприняты.