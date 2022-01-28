Постпред США при ООН заявила о намерении обсудить ситуацию вокруг Украины на заседании СБ
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«Сегодня, после нескольких недель тесных консультаций с Украиной и партнёрами в Совете Безопасности, Соединённые Штаты призвали провести открытое заседание Совета Безопасности, чтобы обсудить вопрос, имеющий решающее значение для международного мира и безопасности: угрожающее поведение России в отношении Украины и наращивание российских войск на границе с Украиной и в Белоруссии», — говорится в заявлении Томас-Гринфилд.
Она отметила, что США направили запрос на проведение открытой встречи Совбеза 31 января.
По словам Томас-Гринфилд, члены Совета Безопасности должны «полностью изучить факты и рассмотреть, что окажется поставленным на карту для Украины, России, Европы, а также для основных обязательств и принципов международного порядка в случае если Россия вторгнется на Украину».
Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в случае якобы вторжения России на Украину газопровод «Северный поток — 2» будет остановлен.
В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают. В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.