Постпред США при ООН заявила о намерении обсудить ситуацию вокруг Украины на заседании СБ

Соединённые Штаты намерены обсудить ситуацию вокруг Украины на заседании Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН). Об этом заявила постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд.

«Сегодня, после нескольких недель тесных консультаций с Украиной и партнёрами в Совете Безопасности, Соединённые Штаты призвали провести открытое заседание Совета Безопасности, чтобы обсудить вопрос, имеющий решающее значение для международного мира и безопасности: угрожающее поведение России в отношении Украины и наращивание российских войск на границе с Украиной и в Белоруссии», — говорится в заявлении Томас-Гринфилд.

Она отметила, что США направили запрос на проведение открытой встречи Совбеза 31 января.

По словам Томас-Гринфилд, члены Совета Безопасности должны «полностью изучить факты и рассмотреть, что окажется поставленным на карту для Украины, России, Европы, а также для основных обязательств и принципов международного порядка в случае если Россия вторгнется на Украину».

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в случае якобы вторжения России на Украину газопровод «Северный поток — 2» будет остановлен.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают. В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.