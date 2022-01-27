Politico: не все страны согласны с дипломатической кампанией США против России

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Администрация президента США Джо Байдена ведёт масштабную дипломатическую кампанию с целью убедить другие страны в возможности «вторжения» России на территорию Украины, но не все союзники Вашингтона разделяют эту позицию.
Politico: не все страны согласны с дипломатической кампанией США против России
  • Legion-Media

Об этом пишет газета Politico.

Как отмечается, с начала обострения напряжённости вокруг Украины госсекретарь США Энтони Блинкен проводил консультации не только со странами Западной Европы, но и с другими государствами.

По данным издания, представители США обсуждали тему Украины с представителями Кувейта, Саудовской Аравии, ОАЭ, Бразилии, Индии, Японии и Южной Кореи.

Как пишет газета, «не все страны разделяют позицию Вашингтона». Например, Индия и Бразилия тесно сотрудничают с Россией в экономике и военной сфере, что «усложняет задачу администрации Байдена».

К тому же отмечается, что даже Германия, традиционный союзник США, «взвешивает возможные экономические риски» при обсуждении коллективного ответа Запада на предполагаемые действия Москвы.

Ранее заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что США видят «все признаки» того, что Россия до середины февраля «применит силу» против Украины.

Глава СНБО Алексей Данилов отметил, что Украина не видит оснований говорить о планах «полномасштабного вторжения» со стороны России, поскольку передвижение войск на границе фиксируется давно.

В Кремле неоднократно подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.

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