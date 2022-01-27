Врач-иммунолог Болибок оценил риск распространения вируса NeoCov среди людей

Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что китайские ﻿биологи из Уханьского университета заявили об обнаружении в Южно-Африканской Республике коронавируса летучих мышей NeoCov, который, по их оценке, может распространиться среди людей.

«Летучие мыши, которые распространены практически по всему земному шару, являются природным резервуаром самых разнообразных вариантов коронавируса. Так же, как и у человека, у них есть свои коронавирусы, несколько видов, и они передаются и мутируют. Мутации могут быть опасны, если структура спайк-белков коронавируса сможет приобретать сродство к белкам человека», — рассказал врач.

Болибок подчеркнул, что такой мутировавший коронавирус в теле летучих мышей может инфицировать человека, что, по его словам, периодически случается.

«В этом смысле летучие мыши как резервуар коронавируса будут находиться под пристальным наблюдением. Требуется постоянное изучение мутаций коронавируса у животных для того, чтобы не упустить момент», — пояснил эксперт.

Специалист добавил, что ВОЗ и другие структуры, которые контролируют циркуляцию вирусов в окружающей среде, будут заниматься этими вопросами.

«Любая инфекция, возникающая из природы и переходящая к человеку, вызывает беспокойство, потому что при такой плотности населения, как в городах в Юго-Восточной Азии, в Китае в частности, в европейских, американских городах, любая инфекция будет распространяться со скоростью лесного пожара, если будет хоть какая-то заразность для человека», — заключил собеседник RT.

Ранее появилась информация, что китайские биологи из Уханьского университета заявили об обнаружении в Южно-Африканской Республике коронавируса летучих мышей NeoCov, который, по их оценке, может распространиться среди людей.

Как сообщило РИА Новости, в ГНЦ «Вектор» заявили, что обозначенные китайскими учёными риски в связи с коронавирусом NeoCov носят потенциальный характер и требуют дальнейшего изучения.