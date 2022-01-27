Врач-иммунолог Болибок оценил риск распространения вируса NeoCov среди людей

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что китайские ﻿биологи из Уханьского университета заявили об обнаружении в Южно-Африканской Республике коронавируса летучих мышей NeoCov, который, по их оценке, может распространиться среди людей.
Врач-иммунолог Болибок оценил риск распространения вируса NeoCov среди людей
  • Gettyimages.ru

«Летучие мыши, которые распространены практически по всему земному шару, являются природным резервуаром самых разнообразных вариантов коронавируса. Так же, как и у человека, у них есть свои коронавирусы, несколько видов, и они передаются и мутируют. Мутации могут быть опасны, если структура спайк-белков коронавируса сможет приобретать сродство к белкам человека», — рассказал врач.

Болибок подчеркнул, что такой мутировавший коронавирус в теле летучих мышей может инфицировать человека, что, по его словам, периодически случается.

«В этом смысле летучие мыши как резервуар коронавируса будут находиться под пристальным наблюдением. Требуется постоянное изучение мутаций коронавируса у животных для того, чтобы не упустить момент», — пояснил эксперт.

Специалист добавил, что ВОЗ и другие структуры, которые контролируют циркуляцию вирусов в окружающей среде, будут заниматься этими вопросами.

«Любая инфекция, возникающая из природы и переходящая к человеку, вызывает беспокойство, потому что при такой плотности населения, как в городах в Юго-Восточной Азии, в Китае в частности, в европейских, американских городах, любая инфекция будет распространяться со скоростью лесного пожара, если будет хоть какая-то заразность для человека», — заключил собеседник RT.

Ранее появилась информация, что китайские биологи из Уханьского университета заявили об обнаружении в Южно-Африканской Республике коронавируса летучих мышей NeoCov, который, по их оценке, может распространиться среди людей.

Как сообщило РИА Новости, в ГНЦ «Вектор» заявили, что обозначенные китайскими учёными риски в связи с коронавирусом NeoCov носят потенциальный характер и требуют дальнейшего изучения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить