Врач-иммунолог Болибок оценил риск распространения вируса NeoCov среди людей
- Gettyimages.ru
«Летучие мыши, которые распространены практически по всему земному шару, являются природным резервуаром самых разнообразных вариантов коронавируса. Так же, как и у человека, у них есть свои коронавирусы, несколько видов, и они передаются и мутируют. Мутации могут быть опасны, если структура спайк-белков коронавируса сможет приобретать сродство к белкам человека», — рассказал врач.
Болибок подчеркнул, что такой мутировавший коронавирус в теле летучих мышей может инфицировать человека, что, по его словам, периодически случается.
«В этом смысле летучие мыши как резервуар коронавируса будут находиться под пристальным наблюдением. Требуется постоянное изучение мутаций коронавируса у животных для того, чтобы не упустить момент», — пояснил эксперт.
Специалист добавил, что ВОЗ и другие структуры, которые контролируют циркуляцию вирусов в окружающей среде, будут заниматься этими вопросами.
«Любая инфекция, возникающая из природы и переходящая к человеку, вызывает беспокойство, потому что при такой плотности населения, как в городах в Юго-Восточной Азии, в Китае в частности, в европейских, американских городах, любая инфекция будет распространяться со скоростью лесного пожара, если будет хоть какая-то заразность для человека», — заключил собеседник RT.
Ранее появилась информация, что китайские биологи из Уханьского университета заявили об обнаружении в Южно-Африканской Республике коронавируса летучих мышей NeoCov, который, по их оценке, может распространиться среди людей.
Как сообщило РИА Новости, в ГНЦ «Вектор» заявили, что обозначенные китайскими учёными риски в связи с коронавирусом NeoCov носят потенциальный характер и требуют дальнейшего изучения.