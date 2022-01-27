«Вектор»: риск распространения вируса NeoCov среди людей пока является гипотетическим

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Обозначенные китайскими учёными риски в связи с коронавирусом NeoCov носят потенциальный характер и требуют дальнейшего изучения, сообщили РИА Новости в ГНЦ «Вектор».
«Вектор»: риск распространения вируса NeoCov среди людей пока является гипотетическим
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«Специалисты научного центра «Вектор» знают о данных, полученных китайскими специалистами в отношении коронавируса NeoCov. В настоящий момент речь не идёт о появлении нового коронавируса, готового активно распространяться в человеческой популяции», — цитирует РИА Новости сообщение «Вектора».

Ранее появилась информация, что китайские биологи из Уханьского университета заявили об обнаружении в Южно-Африканской Республике коронавируса летучих мышей NeoCov, который, по их оценке, может распространиться среди людей.

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