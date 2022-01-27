Депутат Туров объяснил слова министра обороны Британии о выделении НАТО больше военных

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров в беседе с RT прокомментировал слова министра обороны Британии Бена Уоллеса о готовности выделить НАТО ещё больше военных для «сдерживания России».

Парламентарий отметил, что НАТО последовательно ведёт «гибридную войну» с Россией. По его мнению, это понятно по введению экономических санкций и попыткам «разжигания конфликтов» на границах с Россией.

«Британия здесь играет достаточно важную роль, потому что именно британская разведка очень активно работает сейчас на Украине», — рассказал Туров.

Депутат добавил, что Британия как союзник США принимает участие «в попытках давления на Россию и в активизации антироссийской деятельности».

«Мне кажется, это больше для создания общего тонуса, потому что мы видим, что у НАТО начался кризис по данному вопросу. Мы видели заявление президента Хорватии, мы видели заявление министра обороны Болгарии, которые не готовы участвовать в этой постановке, которую делают страны объединённого Запада, возглавляемые США и Британией. Этот посыл, что Британия готова участвовать, это для стран НАТО», — заключил он.

Ранее Уоллес заявил Bloomberg, что Британия может выделить НАТО ещё больше военных для «сдерживания России».

По его словам, на границах России альянс будет наращивать свои силы в случае, если Москва «будет нарушать международные нормы и становиться более агрессивной».