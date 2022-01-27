Министр обороны Британии заявил о готовности выделить для НАТО больше военных

Британия может выделить НАТО ещё больше военных для «сдерживания России», заявил Bloomberg глава британского Минобороны Бен Уоллес.

«Мы определённо можем развернуть больше сухопутных, морских и воздушных сил», — сказал министр.

По его словам, на границах России альянс будет наращивать свои силы в случае, если Москва «будет нарушать международные нормы и становиться более агрессивной».

«Если обеспокоенность России связана с НАТО на её границах, то, исходя из уроков в 2014 году, вы получите больше НАТО на ваших границах в случае, если будете нарушать международное право и станете более агрессивными. Это действительно является предупреждением для России: вы не хотите этого, мы не хотим этого, так что давайте работать с целью деэскалации», — цитирует Уоллеса Интерфакс.

На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу пригласил главу оборонного ведомства Британии в Москву, чтобы обсудить актуальные вопросы безопасности.

Уоллес подтвердил сообщения о намерении встретиться с российским коллегой.