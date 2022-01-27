Глава Минобороны Британии Уоллес в ближайшие дни встретится с Шойгу

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Глава британского Минобороны Бен Уоллес подтвердил информацию о намерении в ближайшие дни приехать в Москву и встретиться со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, сообщает The Times.
Глава Минобороны Британии Уоллес в ближайшие дни встретится с Шойгу
  • AP
  • © Hannibal Hanschke

«Я хочу, чтобы русские поняли, что украинцы будут сражаться, а Россия рискует своей экономикой, рискует оказаться в изоляции и что это не то наследие, которое президент Путин хотел бы оставить о себе в памяти потомков», — цитирует ТАСС ответ Уоллеса на вопрос о целях предстоящего визита.

На прошлой неделе Сергей Шойгу пригласил главу оборонного ведомства Британии в Москву, чтобы обсудить актуальные вопросы безопасности.

17 января Бен Уоллес во время выступления в парламенте заявил, что направляет Шойгу приглашение посетить Лондон.

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