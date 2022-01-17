Глава британского Минобороны приглашает Шойгу в Лондон

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время выступления в парламенте заявил, что направляет своему российскому коллеге Сергею Шойгу приглашение посетить Лондон.

«Сегодня я направляю своему российскому коллеге Сергею Шойгу приглашение посетить Лондон в ближайшие недели. Мы готовы обсуждать вопросы, касающиеся общих обеспокоенностей в сфере безопасности, и вести конструктивный диалог в духе доброй воли», — приводит ТАСС слова Уоллеса.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Россия якобы занимается «оправданием вторжения» на Украину, и призвала Москву к «содержательным переговорам».

17 января начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил, что российские специалисты планируют проинспектировать военный объект ВС Великобритании в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.