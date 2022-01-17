Российские инспекторы планируют посетить военный объект ВС Великобритании
«Посещение по оценке будет проводиться 18 января 2022 года в течение одного дня. Такие посещения по оценке проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развёртывания основных систем вооружения и военной техники», — цитирует Рыжкова Интерфакс.
Ранее британские власти опубликовали обновлённую стратегию обороны и внешней политики, которая в том числе предполагает увеличение ядерного арсенала.
Комментируя ситуацию в сентябре замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что это «серьёзный момент, который нельзя игнорировать».