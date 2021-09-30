Рябков высказался о намерении Британии нарастить ядерные силы

Намерения Великобритании нарастить свой ядерный арсенал нельзя игнорировать, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Мы знаем о намерениях Лондона пойти по пути наращивания своих возможностей в этой сфере. Пусть не сейчас, но со временем. Это серьёзный момент, который нельзя игнорировать», — цитирует ТАСС Рябкова.

По его словам, для России имеет особое значение то, что происходит с ядерными арсеналами главных союзников США — Великобритании и Франции.

В марте британские власти опубликовали обновлённую стратегию обороны и внешней политики, которая в том числе предполагает увеличение ядерного арсенала.

Посол России в Британии Андрей Келин назвал эту тенденцию тревожной и напомнил, что это полностью противоречит Договору (1968 года) о нераспространении ядерного оружия, лежащему в основе всей концепции контроля над вооружениями.