Рябков высказался о намерении Британии нарастить ядерные силы

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Намерения Великобритании нарастить свой ядерный арсенал нельзя игнорировать, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Рябков высказался о намерении Британии нарастить ядерные силы
  • РИА Новости

«Мы знаем о намерениях Лондона пойти по пути наращивания своих возможностей в этой сфере. Пусть не сейчас, но со временем. Это серьёзный момент, который нельзя игнорировать», — цитирует ТАСС Рябкова.

По его словам, для России имеет особое значение то, что происходит с ядерными арсеналами главных союзников США — Великобритании и Франции.

В марте британские власти опубликовали обновлённую стратегию обороны и внешней политики, которая в том числе предполагает увеличение ядерного арсенала.

Посол России в Британии Андрей Келин назвал эту тенденцию тревожной и напомнил, что это полностью противоречит Договору (1968 года) о нераспространении ядерного оружия, лежащему в основе всей концепции контроля над вооружениями.

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