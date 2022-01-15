Глава МИД Британии призвала Россию к предметным переговорам

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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Россия якобы занимается «оправданием вторжения» на Украину, и призвала Москву к «содержательным переговорам».
Глава МИД Британии призвала Россию к предметным переговорам
  • © AP Photo/Virginia Mayo

«Россия проводит кампанию по дезинформации, направленную на дестабилизацию и оправдание вторжения на территорию соседней Украины», — написала она в Twitter.

По её словам, «Россия должна сдерживать свою агрессию, снизить напряжённость и вступить в содержательные переговоры».

Ранее в Белом доме отметили, что «вторжение» России на Украину может начаться между серединой января и серединой февраля, а Москва якобы может «сфабриковать повод для нападения».

Российское посольство в Вашингтоне назвало это заявление вбросом и информационным давлением.

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