Глава МИД Британии призвала Россию к предметным переговорам

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Россия якобы занимается «оправданием вторжения» на Украину, и призвала Москву к «содержательным переговорам».

«Россия проводит кампанию по дезинформации, направленную на дестабилизацию и оправдание вторжения на территорию соседней Украины», — написала она в Twitter.

По её словам, «Россия должна сдерживать свою агрессию, снизить напряжённость и вступить в содержательные переговоры».

Ранее в Белом доме отметили, что «вторжение» России на Украину может начаться между серединой января и серединой февраля, а Москва якобы может «сфабриковать повод для нападения».

Российское посольство в Вашингтоне назвало это заявление вбросом и информационным давлением.