Глава МИД Британии призвала Россию к предметным переговорам
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«Россия проводит кампанию по дезинформации, направленную на дестабилизацию и оправдание вторжения на территорию соседней Украины», — написала она в Twitter.
По её словам, «Россия должна сдерживать свою агрессию, снизить напряжённость и вступить в содержательные переговоры».
Ранее в Белом доме отметили, что «вторжение» России на Украину может начаться между серединой января и серединой февраля, а Москва якобы может «сфабриковать повод для нападения».
Российское посольство в Вашингтоне назвало это заявление вбросом и информационным давлением.