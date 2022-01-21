Министр обороны России Шойгу пригласил британского коллегу Уоллеса в Москву

Глава Минобороны России Сергей Шойгу пригласил главу оборонного ведомства Британии Бена Уоллеса в Москву, чтобы обсудить актуальные вопросы безопасности.

«Сергей Шойгу подтвердил своему британскому коллеге готовность обсуждать все актуальные вопросы безопасности и, основываясь на принципах взаимности, предложил провести переговоры в Москве, в любое удобное для британского министра обороны время», — сообщило Министерство обороны России.

17 января министр обороны Британии Бен Уоллес во время выступления в парламенте заявил, что направляет Сергею Шойгу приглашение посетить Лондон.