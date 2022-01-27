Глава МИД Великобритании Трасс заявила о поддержке НАТО после передачи ответа России
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«Великобритания полностью поддерживает Йенса Столтенберга, НАТО и наших союзников», — написала Трасс в Twitter.
Глава МИД также вновь призвала Россию к «деэскалации».
Ранее Трасс выразила мнение, что Россия должна начать дипломатический диалог с другими странами для снижения напряжённости на границе с Украиной.
26 января МИД России получил письменный ответ от США по российским предложениям о гарантиях безопасности.
Кроме того, ответ российской стороне передали и представители НАТО. Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США не планируют обнародовать ответ на предложения России.