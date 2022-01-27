Глава МИД Великобритании Трасс заявила о поддержке НАТО после передачи ответа России

Великобритания полностью поддерживает Североатлантический альянс и его союзников, заявила британский министр иностранных дел Лиз Трасс, комментируя передачу России ответа НАТО по гарантиям безопасности.

«Великобритания полностью поддерживает Йенса Столтенберга, НАТО и наших союзников», — написала Трасс в Twitter.

Глава МИД также вновь призвала Россию к «деэскалации».

Ранее Трасс выразила мнение, что Россия должна начать дипломатический диалог с другими странами для снижения напряжённости на границе с Украиной.

26 января МИД России получил письменный ответ от США по российским предложениям о гарантиях безопасности.

Кроме того, ответ российской стороне передали и представители НАТО. Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США не планируют обнародовать ответ на предложения России.