Глава МИД Британии Трасс призвала Россию к «прозрачности в военных манёврах»

Глава МИД Британии Лиз Трасс выразила мнение, что Россия должна «обеспечить прозрачность в вопросе своих военных манёвров» и начать дипломатический диалог с другими странами для снижения напряжённости на границе с Украиной.

«Российскому правительству необходимо снизить напряжённость, использовать дипломатические каналы и придерживаться обязательств по транспарентности военных действий. Мы будем обсуждать это на встрече Совета Россия — НАТО на следующей неделе», — говорится в заявлении Трасс, которое цитирует ТАСС.

По итогам видеоконференции с участием глав МИД стран НАТО британский министр заявила, что «любое российское вторжение стало бы огромной стратегической ошибкой, за которую придётся заплатить серьёзную цену».

Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, страны — члены НАТО планомерно превращают Украину в военный плацдарм против России.

Российский президент Владимир Путин также заявил, что Россию «припёрли» к красным линиям в вопросах безопасности так, что «дальше двигаться некуда».