NYT: ответы США и НАТО по безопасности предоставляют возможность для возрождения ДРСМД
- Legion-Media
«(Документы. — RT) открывают дверь для взаимных ограничений на ядерные вооружения средней и малой дальности, включая возрождение ДРСМД», — говорится в статье.
В документах также упоминается, что у России нет права вето на присутствие ядерного оружия, войск или обычных вооружений в странах альянса.
26 января МИД России получил письменный ответ от США по российским предложениям о гарантиях безопасности.
Кроме того, ответ российской стороне передали и представители НАТО.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия не должна грозить США мерами на случай неудовлетворённости ответом на предложения по гарантиям безопасности.
В МИД России ранее заявили, что Москва будет жёстко противодействовать Вашингтону в случае, если политика Соединённых Штатов останется без изменений.