NYT: ответы США и НАТО по безопасности предоставляют возможность для возрождения ДРСМД

Ответы НАТО и США на российские предложения по гарантиям безопасности могут способствовать возрождению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источник, знакомый с документами.

«(Документы. — RT) открывают дверь для взаимных ограничений на ядерные вооружения средней и малой дальности, включая возрождение ДРСМД», — говорится в статье.

В документах также упоминается, что у России нет права вето на присутствие ядерного оружия, войск или обычных вооружений в странах альянса.

26 января МИД России получил письменный ответ от США по российским предложениям о гарантиях безопасности.

Кроме того, ответ российской стороне передали и представители НАТО.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия не должна грозить США мерами на случай неудовлетворённости ответом на предложения по гарантиям безопасности.

В МИД России ранее заявили, что Москва будет жёстко противодействовать Вашингтону в случае, если политика Соединённых Штатов останется без изменений.