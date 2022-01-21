МИД России: Москва будет жёстко сдерживать Вашингтон, если он не изменит свою политику

Россия будет жёстко противодействовать США в случае, если политика Вашингтона останется без изменений, заявили в МИД России.

В ведомстве отметили, что либо сторонам удастся договориться о позитивной повестке дня, которая будет учитывать и российские приоритеты, либо градус конфронтации возрастёт ещё больше.

«Но если политика США остаётся без изменений, будем жёстко противодействовать в рамках встречного сдерживания враждебных действий Вашингтона», — говорится в заявлении.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым будет хорошей возможностью для обсуждения прошедших консультаций России с США и НАТО и покажет, есть ли дальнейшая вероятность для консультаций.