Псаки призвала Россию не угрожать США из-за ответа на предложения по безопасности

Россия не должна грозить США мерами на случай неудовлетворённости ответом на предложения по гарантиям безопасности, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Когда они угрожают, госсекретарь Блинкен на днях хорошо сказал, заставил меня посмеяться: «Как будто лиса угрожает атаковать куриц в курятнике, потому что чувствует угрозу от них», — цитирует Псаки РИА Новости.

В МИД России ранее заявили, что Москва будет жёстко противодействовать Вашингтону в случае, если политика Соединённых Штатов останется без изменений.

26 января российское внешнеполитическое ведомство подтвердило получение письменного ответа от США по предложениям о гарантиях безопасности.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не намерен обнародовать ответ на предложения России.