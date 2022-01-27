Псаки призвала Россию не угрожать США из-за ответа на предложения по безопасности
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«Когда они угрожают, госсекретарь Блинкен на днях хорошо сказал, заставил меня посмеяться: «Как будто лиса угрожает атаковать куриц в курятнике, потому что чувствует угрозу от них», — цитирует Псаки РИА Новости.
В МИД России ранее заявили, что Москва будет жёстко противодействовать Вашингтону в случае, если политика Соединённых Штатов останется без изменений.
26 января российское внешнеполитическое ведомство подтвердило получение письменного ответа от США по предложениям о гарантиях безопасности.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не намерен обнародовать ответ на предложения России.