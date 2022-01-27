CBS: в США решили пока не использовать санкции против Путина
«США могут ввести санкции против Путина, но на данный момент Белый дом решил не делать этого. Согласно источникам, с которыми я общаюсь, если сделать это, это создаст некоторые технические трудности», — приводит сообщение корреспондента телеканала РИА Новости.
По данным CBS, в случае введения санкций против лица, с которым Вашингтон ведёт переговоры, это осложнит процесс.
Американский президент Джо Байден ранее заявил, что не исключает введения санкций лично против Владимира Путина в случае эскалации вокруг Украины.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью CNN отмечал, что предполагаемые санкции США в отношении руководства Российской Федерации могут привести к разрыву отношений между странами.
Он также назвал политически деструктивными возможные санкции Байдена против Путина.