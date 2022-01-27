CBS: в США решили пока не использовать санкции против Путина

В Белом доме решили пока не использовать введение санкций против президента России Владимира Путина, так как это спровоцировало бы «технические трудности», сообщает CBS со ссылкой на источники.

«США могут ввести санкции против Путина, но на данный момент Белый дом решил не делать этого. Согласно источникам, с которыми я общаюсь, если сделать это, это создаст некоторые технические трудности», — приводит сообщение корреспондента телеканала РИА Новости.

По данным CBS, в случае введения санкций против лица, с которым Вашингтон ведёт переговоры, это осложнит процесс.

Американский президент Джо Байден ранее заявил, что не исключает введения санкций лично против Владимира Путина в случае эскалации вокруг Украины.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью CNN отмечал, что предполагаемые санкции США в отношении руководства Российской Федерации могут привести к разрыву отношений между странами.

Он также назвал политически деструктивными возможные санкции Байдена против Путина.