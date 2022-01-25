Байден не исключил введения санкций лично против Путина в случае эскалации вокруг Украины

Американский президент Джо Байден заявил, что не исключает введения санкций лично против российского лидера Владимира Путина в случае эскалации вокруг Украины.

Как пишет РИА Новости, Байдену задали вопрос, считает ли он возможным введение санкций лично против президента России в случае «вторжения российских сил».

«Да», — ответил американский лидер.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью CNN отмечал, что предполагаемые санкции США в отношении руководства Российской Федерации могут привести к разрыву отношений между странами.

Представитель Кремля заявил, что идея о возможных санкциях США против Владимира Путина сравнима с инициативой о разрыве отношений.