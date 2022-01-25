Байден не исключил введения санкций лично против Путина в случае эскалации вокруг Украины

Короткая ссылка
Американский президент Джо Байден заявил, что не исключает введения санкций лично против российского лидера Владимира Путина в случае эскалации вокруг Украины.
Байден не исключил введения санкций лично против Путина в случае эскалации вокруг Украины
  • AP
  • © Mark Schiefelbein

Как пишет РИА Новости, Байдену задали вопрос, считает ли он возможным введение санкций лично против президента России в случае «вторжения российских сил».

«Да», — ответил американский лидер.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью CNN отмечал, что предполагаемые санкции США в отношении руководства Российской Федерации могут привести к разрыву отношений между странами.

Представитель Кремля заявил, что идея о возможных санкциях США против Владимира Путина сравнима с инициативой о разрыве отношений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить