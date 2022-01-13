Песков сравнил идею санкций США против Путина с инициативой по разрыву отношений

Идея о возможных новых санкциях США против России и её президента Владимира Путина сравнима с инициативой о разрыве отношений, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Послушайте, введение санкций против главы государства, ещё раз повторяю, — это запредельная мера, которая сравнима с разрывом отношений. Что готова делать Россия — Россия всегда готова и всегда будет делать то, что наилучшим образом соответствует интересам нашей страны», — сказал представитель Кремля.

Ранее американские сенаторы предложили ввести санкции в отношении российского президента и ряда высокопоставленных чиновников в случае обострения ситуации вокруг Украины.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что звучащие в США призывы к введению «калечащих» антироссийских санкций бесперспективны.