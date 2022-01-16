Песков: санкции США против руководства России могут привести к разрыву отношений

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Предполагаемые санкции США против руководства Российской Федерации могут привести к разрыву отношений между странами, это не отвечает интересам Москвы и Вашингтона, заявил в интервью CNN пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков: санкции США против руководства России могут привести к разрыву отношений
  • Legion-Media

«Потенциально санкции такого рода могут привести к прекращению отношений между нашими странами, что не будет отвечать интересам ни Москвы, ни Вашингтона», — сказал представитель Кремля, его слова приводит РИА Новости.

Такой шаг со стороны США стал бы большой ошибкой, подчеркнул он.

Он предложил представителям Вашингтона вспомнить хоть какой-то пример ситуации, когда санкции помогли решить их проблему.

Ранее американские сенаторы предложили ввести рестрикции в отношении российского президента Владимира Путина и ряда высокопоставленных чиновников в случае обострения ситуации вокруг Украины.

В Кремле отметили, что идея о возможных новых санкциях США против России и её президента сравнима с инициативой о разрыве отношений.

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