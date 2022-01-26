Песков назвал политически деструктивными возможные санкции Байдена против Путина

Возможное введение санкций США против президента России Владимира Путина является политически деструктивным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Байден не исключил введения санкций лично против Путина в случае эскалации вокруг Украины.

«Это не болезненно, это деструктивно политически», — заявил он на брифинге с журналистами.

Песков добавил, что введение ограничительных мер не болезненно для представителей высшего руководства России.

Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT выразил уверенность, что заявление американского президента ошибочно.

По его словам, Байден уже неоднократно ошибался в ответах на вопросы.