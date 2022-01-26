Песков назвал политически деструктивными возможные санкции Байдена против Путина
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Ранее Байден не исключил введения санкций лично против Путина в случае эскалации вокруг Украины.
«Это не болезненно, это деструктивно политически», — заявил он на брифинге с журналистами.
Песков добавил, что введение ограничительных мер не болезненно для представителей высшего руководства России.
Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT выразил уверенность, что заявление американского президента ошибочно.
По его словам, Байден уже неоднократно ошибался в ответах на вопросы.