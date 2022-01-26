Песков назвал политически деструктивными возможные санкции Байдена против Путина

Короткая ссылка
Возможное введение санкций США против президента России Владимира Путина является политически деструктивным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков назвал политически деструктивными возможные санкции Байдена против Путина
  • © Пресс-служба президента России

Ранее Байден не исключил введения санкций лично против Путина в случае эскалации вокруг Украины.

«Это не болезненно, это деструктивно политически», — заявил он на брифинге с журналистами.

Песков добавил, что введение ограничительных мер не болезненно для представителей высшего руководства России.

Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT выразил уверенность, что заявление американского президента ошибочно.

По его словам, Байден уже неоднократно ошибался в ответах на вопросы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить