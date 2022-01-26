Сенатор Джабаров прокомментировал слова Байдена о возможных санкциях против Путина
- РИА Новости
Сенатор уверен, что заявление американского президента ошибочно.
В разговоре с RT он напомнил, что Байден уже неоднократно ошибался в ответах на вопросы.
«Вспомним тот печально известный вопрос, который потряс всех в отношении Путина, когда он давал ему оценку. После чего он, кстати, извинился на встрече, назначенной в Женеве. Я думаю, что это из той же серии», — считает Джабаров.
Он также подчеркнул, что если это не ошибка и Байден попытается ввести санкции против Путина, то «он в ответ получит ещё более жёсткие санкции».
«Вводя санкции против главы государства, он вводит санкции против целой страны, против целого народа. Я думаю, что это недопустимо», — заключил сенатор.
Ранее Байден не исключил введения санкций лично против Путина в случае эскалации вокруг Украины.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин также прокомментировал идею американского президента и отметил, что подобные действия носят враждебный характер по отношению к России.