Сенатор Джабаров прокомментировал слова Байдена о возможных санкциях против Путина

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что он не исключает введения санкций лично против российского лидера Владимира Путина в случае эскалации вокруг Украины.

Сенатор уверен, что заявление американского президента ошибочно.

В разговоре с RT он напомнил, что Байден уже неоднократно ошибался в ответах на вопросы.

«Вспомним тот печально известный вопрос, который потряс всех в отношении Путина, когда он давал ему оценку. После чего он, кстати, извинился на встрече, назначенной в Женеве. Я думаю, что это из той же серии», — считает Джабаров.

Он также подчеркнул, что если это не ошибка и Байден попытается ввести санкции против Путина, то «он в ответ получит ещё более жёсткие санкции».

«Вводя санкции против главы государства, он вводит санкции против целой страны, против целого народа. Я думаю, что это недопустимо», — заключил сенатор.

Ранее Байден не исключил введения санкций лично против Путина в случае эскалации вокруг Украины.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин также прокомментировал идею американского президента и отметил, что подобные действия носят враждебный характер по отношению к России.