Володин прокомментировал слова Байдена о возможности ввести личные санкции против Путина

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал идею американского президента Джо Байдена ввести личные санкции против российского лидера Владимира Путина в случае эскалации вокруг Украины.

«Всё встало на свои места. Наконец-то руководство США открыто сказало, чего добивается: Вашингтон хочет лояльного и управляемого им президента России. США не устраивает, что при президенте Владимире Путине Российская Федерация стала сильной и самостоятельной», — написал Володин в Telegram.

Подобные действия американских властей носят враждебный характер по отношению к России, заявил он.

«В понимании граждан нашей страны это санкции не против Путина, а против выбора народа Российской Федерации», — заключил Володин.

Ранее Байден заявил, что не исключает введения санкций лично против Путина в случае эскалации вокруг Украины.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что идея о возможных санкциях США против Владимира Путина сравнима с инициативой о разрыве отношений.

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