Премьер-министр Норвегии заявил, что не видит вопроса о расширении НАТО на повестке дня
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«Сегодня я не вижу, чтобы расширение НАТО стояло на повестке дня НАТО», — цитирует политика Associated Press.
В контексте обсуждаемого вопроса он упомянул Швецию и Финляндию. По словам Стёре, в вопросе членства указанных стран в альянсе должна быть «свобода выбора».
«Никто другой не может прийти извне и диктовать свой выбор», — подчеркнул он.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия отвечают стандартам НАТО в большинстве сфер.
Он подчеркнул, что они могут «очень быстро» стать членами альянса, если обратятся с таким запросом.
12 января пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что любое расширение НАТО беспокоит Россию.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал высказывания Столтенберга попыткой оказать давление на политику Швеции и Финляндии.