Премьер-министр Норвегии заявил, что не видит вопроса о расширении НАТО на повестке дня

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что вопрос о расширении НАТО не стоит на повестке дня для альянса.

«Сегодня я не вижу, чтобы расширение НАТО стояло на повестке дня НАТО», — цитирует политика Associated Press.

В контексте обсуждаемого вопроса он упомянул Швецию и Финляндию. По словам Стёре, в вопросе членства указанных стран в альянсе должна быть «свобода выбора».

«Никто другой не может прийти извне и диктовать свой выбор», — подчеркнул он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия отвечают стандартам НАТО в большинстве сфер.

Он подчеркнул, что они могут «очень быстро» стать членами альянса, если обратятся с таким запросом.

12 января пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что любое расширение НАТО беспокоит Россию.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал высказывания Столтенберга попыткой оказать давление на политику Швеции и Финляндии.