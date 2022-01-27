Премьер-министр Норвегии заявил, что не видит вопроса о расширении НАТО на повестке дня

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Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что вопрос о расширении НАТО не стоит на повестке дня для альянса.
Премьер-министр Норвегии заявил, что не видит вопроса о расширении НАТО на повестке дня
  • AFP
  • © Kenzo Tribouillard

«Сегодня я не вижу, чтобы расширение НАТО стояло на повестке дня НАТО», — цитирует политика Associated Press.

В контексте обсуждаемого вопроса он упомянул Швецию и Финляндию. По словам Стёре, в вопросе членства указанных стран в альянсе должна быть «свобода выбора».

«Никто другой не может прийти извне и диктовать свой выбор», — подчеркнул он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия отвечают стандартам НАТО в большинстве сфер. 

Он подчеркнул, что они могут «очень быстро» стать членами альянса, если обратятся с таким запросом.

12 января пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что любое расширение НАТО беспокоит Россию.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал высказывания Столтенберга попыткой оказать давление на политику Швеции и Финляндии.

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