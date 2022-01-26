Госсекретарь Блинкен: украинский кризис больше самой Украины и беспокоит весь мир

Украинский кризис намного больше самой Украины и «беспокоит всё мировое сообщество», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после переговоров с главой МИД Кувейта.

«Этот кризис намного больше Украины и даже Европы, он серьёзно беспокоит всё мировое сообщество и требует международной реакции», — сказал глава американской дипломатии, его слова приводит РИА Новости.

Как накануне утверждал президент США Джо Байден, если российские силы «двинутся на Украину», это будет «самым крупным вторжением со времён Второй мировой войны».

По мнению американского лидера, это «изменит мир».

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают. В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.