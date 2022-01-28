В Европарламенте заинтересовались мерами противодействия влиянию США в Европе

Евродепутат Филип Де Ман выразил обеспокоенность масштабами влияния Соединённых Штатов в Европе. Свою позицию по этому вопросу политик сформулировал в обращении к Совету ЕС. RT ознакомился с документом.

В частности, Де Ман напомнил, что 10 января в Женеве представители Соединённых Штатов и России начали переговоры, «непосредственно касающиеся безопасности Европы».

В связи с этим он поинтересовался, почему представители Совета не принимают участия в этом переговорном формате.

«Какие меры примет Совет для противодействия влиянию США в Европе?» — также спросил парламентарий.

В середине декабря прошлого года Россия направила западным партнёрам проекты соглашений с США и НАТО по вопросам безопасности. Документы среди прочего предполагают предоставление Москве юридических гарантий, исключающих продвижение НАТО на восток и размещение наступательных вооружений в непосредственной близости от российских границ.

30 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор. Его главной темой стал вопрос запуска соответствующего переговорного процесса.

10 января делегация России провела переговоры по вопросам безопасности с представителями Соединённых Штатов, 12 января — с НАТО, 13 января — с ОБСЕ.

21 января состоялась встреча глав российского и американского внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Энтони Блинкена на ту же тему.

Политолог Геворг Мирзаян объяснил RT, почему Москве и её партнёрам трудно достичь консенсуса.