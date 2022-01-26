В Белом доме заявили, что Байден открыт к взаимодействию с Путиным

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден открыт к взаимодействию с российским лидером Владимиром Путиным.
В Белом доме заявили, что Байден открыт к взаимодействию с Путиным
  • AP
  • © Andrew Harnik

«Он (Джо Байден. — RT) всегда открыт для взаимодействия на уровне глав государств, он знает, насколько это эффективно. Он разговаривал с президентом (России Владимиром. — RT) Путиным прямо и откровенно много раз, в том числе лично. Я не могу ничего прогнозировать (относительно дальнейших контактов. — RT) на данный момент времени», — приводит слова Псаки ТАСС.

Ранее Байден заявил, что рассматривает возможность проведения нового саммита с Путиным.

По его словам, три раунда переговоров с Россией по безопасности пока не дали результата.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил новых контактов Путина и Байдена.

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