Байден заявил о возможности нового саммита с Путиным

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Президент США Джо Байден заявил, что рассматривает возможность проведения нового саммита с российским лидером Владимиром Путиным.
Байден заявил о возможности нового саммита с Путиным
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  • © Oliver Contreras/Consolidated News Photos

«Да, я по-прежнему считаю, что такая возможность существует», — цитирует РИА Новости комментарий Байдена о ходе дипломатических дискуссий между представителями двух стран, посвященных поиску ключей к разрядке кризиса вокруг Украины.

По его словам, три раунда переговоров с Россией по безопасности пока не дали результата.

Ранее Байден выразил уверенность, что Владимир Путин не хочет войны в ситуации с Украиной.

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