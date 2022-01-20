Байден заявил о возможности нового саммита с Путиным
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«Да, я по-прежнему считаю, что такая возможность существует», — цитирует РИА Новости комментарий Байдена о ходе дипломатических дискуссий между представителями двух стран, посвященных поиску ключей к разрядке кризиса вокруг Украины.
По его словам, три раунда переговоров с Россией по безопасности пока не дали результата.
Ранее Байден выразил уверенность, что Владимир Путин не хочет войны в ситуации с Украиной.