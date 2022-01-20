Байден заявил о возможности нового саммита с Путиным

Президент США Джо Байден заявил, что рассматривает возможность проведения нового саммита с российским лидером Владимиром Путиным.

«Да, я по-прежнему считаю, что такая возможность существует», — цитирует РИА Новости комментарий Байдена о ходе дипломатических дискуссий между представителями двух стран, посвященных поиску ключей к разрядке кризиса вокруг Украины.

По его словам, три раунда переговоров с Россией по безопасности пока не дали результата.

Ранее Байден выразил уверенность, что Владимир Путин не хочет войны в ситуации с Украиной.