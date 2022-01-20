Байден выразил уверенность, что Путин не хочет войны

Президент США Джо Байден выразил уверенность, что российский лидер Владимир Путин не хочет войны в ситуации с Украиной.

«Я думаю, он (Путин) всё ещё не хочет какой-либо полноценной войны», — приводит РИА Новости слова Байдена на пресс-конференции.

По его словам, во время бесед с российским президентом они понимали друг друга.

Он добавил, что по его мнению, Путин будет «проверять» Запад.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен пригрозил России «калечащими» последствиями для экономики в случае эскалации ситуации на Украине.