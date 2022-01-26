Матвиенко: у Запада нет оснований обвинять Россию в планах напасть на Украину
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- РИА Новости
«Из эпохи «информации» мир перешёл в эпоху «дезинформации». Зашкаливает истерия западных стран по обвинению России в агрессии, якобы готовящемся «нападении» на Украину, без каких-либо оснований и доказательств», — приводит РИА Новости слова Матвиенко.
Также она заявила о постоянных попытках Запада дестабилизировать ситуацию в соседних с Россией странах.
Кроме того, по её словам, Киев планирует попытаться решить проблему Донбасса силовым путём и будет организовать там по рекомендации Запада провокации.
Ранее Матвиенко прокомментировала отправку сил ОДКБ в Казахстан.
Также она заявила, что Совфед осуждает «бесчеловечные действия» организаторов протестов в Казахстане.