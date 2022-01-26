Матвиенко: у Запада нет оснований обвинять Россию в планах напасть на Украину

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая в Совфеде, заявила, что Запад развязал против России информационную войну, обвиняя её в планах «напасть» на Украину, хотя под этим нет оснований.
Матвиенко: у Запада нет оснований обвинять Россию в планах напасть на Украину
  • © Пресс-служба Совета Федерации РФ
  • РИА Новости

«Из эпохи «информации» мир перешёл в эпоху «дезинформации». Зашкаливает истерия западных стран по обвинению России в агрессии, якобы готовящемся «нападении» на Украину, без каких-либо оснований и доказательств», — приводит РИА Новости слова Матвиенко.

Также она заявила о постоянных попытках Запада дестабилизировать ситуацию в соседних с Россией странах.

Кроме того, по её словам, Киев планирует попытаться решить проблему Донбасса силовым путём и будет организовать там по рекомендации Запада провокации.

Ранее Матвиенко прокомментировала отправку сил ОДКБ в Казахстан.

Также она заявила, что Совфед осуждает «бесчеловечные действия» организаторов протестов в Казахстане.

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