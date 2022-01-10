Спикер Совфеда Матвиенко осудила действия организаторов беспорядков в Казахстане

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ведомство осуждает «бесчеловечные действия» организаторов протестов в Казахстане.

«Бандитско-террористический акт агрессии показал масштабы своей разрушительной силы, вызвал прямую угрозу не только суверенитету и территориальной целостности республики, но и безопасности государств-соседей», — приводит РИА Новости её слова в телеграмме председателю сената Казахстана Маулену Ашимбаеву.

Матвиенко заявила, что Совфед решительно осуждает «не имеющие оправдания бесчеловечные действия» организаторов беспорядков, которые должны, по мнению политика, понести заслуженное наказание.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в Казахстане наблюдается агрессия международного терроризма.