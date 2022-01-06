Матвиенко прокомментировала отправку сил ОДКБ в Казахстан

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко в телефонном разговоре с главой сената парламента Казахстана Мауленом Ашимбаевым прокомментировала отправку сил ОДКБ в республику.

«Спикер СФ высоко оценила уверенные и последовательные действия руководства республики по восстановлению правопорядка, а также своевременное обращение в ОДКБ для привлечения миротворческих сил организации к сохранению общественного мира и стабильности», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Совфеда.

Отмечается, что Матвиенко «высказала уверенность в том, что в кратчайшие сроки властями Казахстана при поддержке сил ОДКБ будет восстановлена законность, жизнь будет нормализована, а преступники понесут заслуженное наказание».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протестующими в Алма-Ате и Нур-Султане была предпринята попытка захватить аэропорты, чтобы предотвратить прибытие помощи со стороны России и ОДКБ.