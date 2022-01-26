Депутат Гутенёв объяснил позицию Германии по санкциям в отношении России в энергосекторе

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Анастасия Белоусова
Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT сообщения о том, что в Германии выступили против ограничений в энергетической сфере в отношении России.
Депутат Гутенёв объяснил позицию Германии по санкциям в отношении России в энергосекторе
  • РИА Новости

Гутенёв считает, что в скором времени можно будет увидеть достаточно сильные противоречия между странами не только Евросоюза, но и НАТО. 

«В Германии традиционно существуют силы, которые выступают за нормализацию отношений с Россией причём не только в энергетической сфере», — подчеркнул собеседник RT. 

С Россией Германии выгодно выстраивать полноценные экономические отношения, считает парламентарий.

Именно поэтому, по его словам, другие страны, видя положительный пример, готовы пойти на то, чтобы сохранить для себя российские рынки.

«Ведь мы являемся большим, глобальным и платёжеспособным рынком. Поэтому уверен в том, что по мере осознания издержек и проблем, которые приносят ухудшения отношения с Россией мы будем слышать более громкие голоса и более весомые аргументы», — заключил Гутенёв.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в Германии выступили за исключение ограничений в энергетической сфере из нового пакета санкций в отношении России.

Отмечается, что страна обеспокоена возможными угрозами для энергопоставок в Европу.

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