Постпредство России: США злоупотребляют статусом страны пребывания штаб-квартиры ООН

Соединённые Штаты злоупотребляют статусом государства пребывания штаб-квартиры Организации Объединённых Наций (ООН) для «сдерживания» России. Об этом заявили в российском постпредстве при организации.

«Как мы видим, США при реализации своего курса на «сдерживание» России не гнушаются откровенных злоупотреблений статусом государства пребывания штаб-квартиры ООН в нарушение применимых норм международного права», — говорится в заявлении ведомства.

В российском постпредстве при ООН выразили сомнение, что подобное поведение «может служить примером «честной игры», достойной постоянного члена Совета Безопасности».

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о готовности созвать Совет Безопасности ООН в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.