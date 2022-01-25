Минфин США сократил действие лицензий «Группы ГАЗ» до 90 дней на фоне ситуации с Украиной

Американский Минфин сократил срок действия лицензий российской «Группы ГАЗ» до 90 дней на фоне ситуации вокруг Украины.

«Эти лицензии ранее продлевались 23 декабря 2020 года на год. Новые лицензии продлевают на период короче — 90 дней», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

В начале января издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщило, что в Белом доме подготавливают новые рестрикции против России на случай «вторжения» на Украину.

В декабре президент России Владимир Путин на переговорах с американским коллегой заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.