Минфин США сократил действие лицензий «Группы ГАЗ» до 90 дней на фоне ситуации с Украиной
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«Эти лицензии ранее продлевались 23 декабря 2020 года на год. Новые лицензии продлевают на период короче — 90 дней», — говорится в заявлении на сайте ведомства.
В начале января издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщило, что в Белом доме подготавливают новые рестрикции против России на случай «вторжения» на Украину.
В декабре президент России Владимир Путин на переговорах с американским коллегой заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.
До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.