В ЕП предложили сократить экспорт европейской древесины

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Юлия Гуреева
Французский евродепутат Эммануэль Морель направил в Еврокомиссию запрос, в котором выразил обеспокоенность по поводу экспорта древесины из Европы в другие страны. Он также поинтересовался, планирует ли ЕК приостановить вывоз сырья, как это уже делает Россия. RT ознакомился с обращением парламентария.
В ЕП предложили сократить экспорт европейской древесины
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«В свете сложившейся ситуации, которая наносит ущерб целям ЕС в области изменения климата, будет ли Еврокомиссия следовать примеру России и приостанавливать экспорт бревна, чтобы сохранить для Европы доступ к этому ресурсу?» — спросил Морель. 

По его словам, несмотря на масштабы производства древесины в Евросоюзе, в особенности во Франции и Румынии, европейская деревообрабатывающая промышленность испытывает нехватку предложения.

Но при этом европейскую древесину активно экспортируют в Соединённые Штаты и Китай, подчеркнул евродепутат.

Морель напомнил, что в 2017 году в Китае запретили вырубать леса в течение 99 лет. Стратегия Пекина заключается в том, чтобы наращивать запасы древесины, продавая её по ценам выше, чем могут предложить европейские страны. Это в итоге негативно сказывается на лесопильных предприятиях Европы и на поставках древесины на европейский рынок, считает парламентарий.

Морель также поинтересовался, собирается ли ЕК на этом фоне внедрять политику поддержки европейской лесопильной промышленности.

21 января Еврокомиссия инициировала в ВТО спор по поводу введённых Россией ограничений на вывоз древесины. По мнению европейской стороны, Москва нарушила принципы Всемирной торговой организации.

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