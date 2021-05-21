Кабмин одобрил пошлины на вывоз отдельных видов древесины

Правительство России одобрило пошлины на вывоз отдельных видов грубо обработанной древесины. С 1 июля в России вводятся новые пошлины на вывоз лесоматериалов с уровнем влажности, превышающим 22%.

Как сообщается на сайте кабмина, соответствующее постановление подписал российский премьер Михаил Мишустин.

«Для хвойных пород и дуба ставка пошлины составит 10%, но не менее €13 и €15 за 1 куб. м соответственно. Ранее по этим категориям пошлина не взималась. Размер экспортных пошлин на бук и ясень также составит 10%, но не менее €50 за 1 куб. м. До этого — €10 и €12 за 1 куб. м соответственно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пошлины будут действовать до конца года.

Также сообщается, что кабмин «прорабатывает более широкие ограничения на вывоз леса».

Как заявили в правительстве, работа ведётся по поручению президента России.

В конце марта сообщалось, что подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила плавающую пошлину на экспорт подсолнечного масла из России.