Таможенная подкомиссия одобрила пошлины на экспорт подсолнечного масла

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Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила плавающую пошлину на экспорт подсолнечного масла из России. Она будет действовать с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года.
Таможенная подкомиссия одобрила пошлины на экспорт подсолнечного масла
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Министерстве экономического развития.

Также на заседании подкомиссии поддержали предложение Минсельхоза установить ставку вывозной таможенной пошлины в отношении семян подсолнечника в размере 50%, но не менее $320 за 1 т на срок с 1 июля 2021 года по 1 сентября 2022 года.

Это решение должно поспособствовать сохранению нужного объёма продукции на внутреннем рынке и стабилизации розничных цен на подсолнечное масло в России.

Размер экспортной пошлины в отношении подсолнечного масла составит 70%, она будет взиматься с разницы между базовой ценой и индикативной.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников сообщил о планах ввести пошлины на экспорт подсолнечного масла.

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