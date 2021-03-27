Таможенная подкомиссия одобрила пошлины на экспорт подсолнечного масла
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- РИА Новости
Об этом сообщили в Министерстве экономического развития.
Также на заседании подкомиссии поддержали предложение Минсельхоза установить ставку вывозной таможенной пошлины в отношении семян подсолнечника в размере 50%, но не менее $320 за 1 т на срок с 1 июля 2021 года по 1 сентября 2022 года.
Это решение должно поспособствовать сохранению нужного объёма продукции на внутреннем рынке и стабилизации розничных цен на подсолнечное масло в России.
Размер экспортной пошлины в отношении подсолнечного масла составит 70%, она будет взиматься с разницы между базовой ценой и индикативной.
Ранее министр экономического развития России Максим Решетников сообщил о планах ввести пошлины на экспорт подсолнечного масла.