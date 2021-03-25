Решетников сообщил о планах введения пошлины на экспорт подсолнечного масла

Министр экономического развития России Максим Решетников сообщил о планах по введению пошлины на экспорт подсолнечного масла.

Он пояснил, что «пошлина на подсолнечное масло будет сконструирована по принципу механизма на пшеницу».

«То есть будет определённая цена отсечения, ниже которой пошлины не будет, а сверх этого — также 70% от превышения — будет в виде пошлины поступать в бюджет, 30% будет оставаться у сельхозпроизводителей», — цитирует ТАСС Решетникова.

«Цена эта сейчас обсуждается, но она содержит достаточную, хорошую норму рентабельности для сельхозпроизводителей», — добавил министр.

Ранее сообщалось, что правительство России обсуждает введение субсидий производителям сахара и подсолнечного масла.