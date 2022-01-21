Еврокомиссия инициировала в ВТО спор с Россией из-за ограничения на экспорт древесины

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Евросоюз инициирует в ВТО спор с Россией из-за введённых ограничений на экспорт леса.
Еврокомиссия инициировала в ВТО спор с Россией из-за ограничения на экспорт древесины
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«Российские ограничения наносят большой ущерб деревообрабатывающей промышленности ЕС, которая зависит от экспорта из России, и создают значительную неопределённость на мировом рынке древесины», — говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.

В Европе обвиняют Россию в нарушении принципов ВТО из-за сокращения пунктов пропуска на экспорт необработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород.

«Россия сократила количество пунктов пересечения границы, через которые осуществляется экспорт древесины в ЕС, с более чем 30 до одного... Россия нарушает принцип ВТО, запрещающий такие ограничения», — утверждают в ЕК.

Европейцы также выразили недовольство из-за повышения до заградительного уровня экспортных пошлин на «товары покрытия».

Ранее в торговом представительстве Соединённых Штатов назвали импортозамещение в России нарушением норм ВТО. В связи с этим Вашингтон намерен разработать меры в отношении Москвы.

Между тем в российском МИД напомнили, что импортозамещение стало ответной реакцией на односторонние санкции Запада.

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