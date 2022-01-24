Аналитик Подберёзкин высказался о возможности наращивания сил НАТО в Восточной Европе

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в беседе с RT прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс рассматривает возможность наращивания вооружённых сил на востоке.

По мнению эксперта, данное заявление свидетельствует о продолжении эскалации политической ситуации в мире.

«Это чётко выраженная позиция военно-политической коалиции, когда все члены этой коалиции так или иначе участвовали в этом процессе и будут участвовать», — сообщил аналитик.

Он также призвал не питать иллюзий и понять, что участники коалиции будут «выбирать для себя максимально удобную форму участия» и при этом избегать прямого конфликта с Россией.

«Пока это на уровне демонстрации силы. Выражают готовность к использованию прямого вооружённого насилия», — подчеркнул Подберёзкин.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о возможности увеличения присутствия альянса на востоке и дополнительном размещении боевых групп НАТО.