Депутат Слуцкий отметил риск «сильнейшего кризиса» из-за действий НАТО в Восточной Европе

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предупредил, что наращивание военного присутствия НАТО в Восточной Европе может привести к «сильнейшему кризису».

«Пока в Вашингтоне затягивают подготовку ответа на российские предложения по гарантиям безопасности, в Брюсселе откровенно ведут линию на эскалацию напряжённости в Европе. Отдаёт ли руководство НАТО себе отчёт, к какому сильнейшему кризису все это может привести?» — сказал Слуцкий журналистам, его слова приводит Интерфакс.

По мнению депутата, такой шаг следует рассматривать как «результат нагнетания» напряжённости со стороны Запада.

Ранее НАТО объявило об увеличении военного присутствия в Восточной Европе в связи с «наращиванием военной мощи России около Украины», в регион будут направлены дополнительные силы, в том числе корабли и истребители.

Депутат бундестага Грегор Гизи обвинил альянс в обострении конфликта с Россией.

Как отметили в Кремле, президент России Владимир Путин как главнокомандующий принимает меры для обеспечения безопасности страны на фоне роста напряжённости.