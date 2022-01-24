Депутат бундестага Гизи обвинил НАТО в обострении конфликта с Россией

Депутат бундестага, бывший глава фракции Левой партии в парламенте ФРГ Грегор Гизи обвинил НАТО в обострении конфликта с Россией.

«НАТО в свете своих военных действий в Восточной Европе усиливает конфронтацию и ещё больше обостряет конфликт с Россией», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил: «Чтобы его (конфликт. — RT) урегулировать, нужно не больше военного присутствия, а (нужны. — RT) переговоры со взаимными конкретными предложениями по деэскалации».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что информационная истерика США и НАТО щедро обрамлена ложью о России.